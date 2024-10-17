Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。寒い冬のキャンプでは、朝起きてコーヒーを淹れるのも勇気が要るものです。もし暖かな寝袋着用のまま動けたら、アウトドアライフはもっと快適になるんじゃないでしょうか。machi-yaでプロジェクトを展開する「ZUBORA BENCH COAT SCHLAF」なら、マミーブーツ型の寝袋からベンチコート型へと変