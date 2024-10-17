ＳＩＧグループがストップ高の水準となる前営業日比１００円高の７２２円でカイ気配となっている。１６日の取引終了後、２５年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結業績に関し、売上高が計画を３億７３００万円上回る４２億７３００万円（前年同期比２４．６％増）、経常利益が１億６５００万円上回る３億６５００万円（同２．５倍）、最終利益が８３００万円上回る１億９８００万円（同３．１倍）で着地したよう