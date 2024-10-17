Ｒｉｄｇｅ－ｉが上値指向を鮮明としている。前日から動兆をみせており、きょうは８％を超える大幅高でフシ目の２０００円台を１１営業日ぶりに回復した。同社は人工知能（ＡＩ）やディープラーニング技術を活用したコンサルティングを手掛け、顧客企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）を支援するカスタムＡＩソリューションを主力展開する。Ｍ＆Ａによる業容拡大効果も加わり、