ドジャースのナショナルリーグ優勝の行方は、山本由伸の右腕次第――。メッツとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦（日本時間10月18日）に、山本由伸が先発登板する。山本は地区シリーズ、パドレスとの第１戦で３回５失点と炎上。だが第５戦の先発にも起用され、５回無失点の好投でリーグ決定シリーズ進出を決めた。「（気持ちを）簡単には切り替えられませんでした」そう振り返った山本の復調のきっかけは、ダルビッシュ