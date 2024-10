【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■MAZZEL初の映像作品が12月18日リリース決定! MAZZELが、10月17日に3rdシングル「MAZQUERADE」をリリースした。 また、MAZZEL初となる全国ツアー『MAZZEL 1st One Man Tour 2024 “Join us in the PARADE”』の追加公演ファイナルが大阪城ホールにて、10月16日に終演を迎えた。デビュー曲「Vivid」や、“ゆらなみダンス”がSNSで流行中の「Seaside Story