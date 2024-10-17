【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「ずっと憧れだった坂元さんの作品に仲間入りさせていただき、夢が叶いました」（森七菜） 脚本：坂元裕二×監督：塚原あゆ子が初タッグを組み、同じく初共演の松たか子×松村北斗（SixTONES）という実力派キャストを迎えた、オリジナル劇場公開作品『ファーストキス1ST KISS』（2025年2月7日公開）。このたび、あらたに3名のキャストが解禁された。 硯駈（松村北斗）の大学