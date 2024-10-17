◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦ドジャース−メッツ（2024年10月16日ニューヨーク）ドジャースの大谷翔平投手（30）が16日（日本時間17日）、敵地でのメッツとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席は四球を選んで出塁した。2−0の3回、先頭で迎えた第2打席、フルカウントからの6球目、内角96・7マイル（約155・6キロ）の直球を冷静に見極め、四球で出塁。チャンスメークした。続くベ