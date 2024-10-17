兵庫県の斎藤元彦前知事がパワハラなどの疑惑を内部告発された問題を受け、県人事委員会は１６日、知事や副知事らが公益通報者保護法やハラスメント防止について学ぶ研修を実施するなどの対策を求める報告書を県に提出した。人事委が個別の問題で対策を求めるのは異例。問題では、男性職員（死亡）が３月に疑惑を指摘する文書を作成し、報道機関などに送付。県は文書を公益通報として扱わず、５月に男性職員を懲戒処分としたが