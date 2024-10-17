「イチイビル」を活用し、2024年12月20日(金)にグランドオープンする複合商業施設「GRANDIR ICHII」に出店するテナントが決定！ GRANDIR ICHII「出店テナント」  一位物産は、北海道函館市にて自社所有する「イチイビル」を活用し、2024年12月20日(金)にグランドオープンする複合商業施設「GRANDIR ICHII」(グランディール イチイ)に出店するテナントが決定しました。「GRANDIR ICHII」は、同社創業の地であり、「