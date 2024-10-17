リーグ優勝決定S第3戦に「1番・指名打者」で先発出場【MLB】メッツ ー ドジャース（日本時間17日・ニューヨーク）ドジャース・大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、敵地で行われたメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回の第2打席は四球で出塁した。スタメン発表から手厳しいニューヨークファンからは大ブーイングを浴びせられる“洗礼”も、大谷は笑顔を浮かべて自ら「ブー」と言いながら