イープランは、スチールのかっこよさが光る「CFSキット」と、ユーロ物置のワークショップシリーズのセット販売します。 イープラン「CFSキット」 商品名： CFSキット種類： 3037F2／4523WK2／4523HK2／4530WK2／3045HK2／6030WK3／6030HK3／3060HK3価格： 530,000円／440,000円／465,000円／551,000円／551,000円／791,000円／791,000円／791,000円内容： スチール補強キット一式素材： スチール販売