アマチュア野球名物記者ドラフト2024対談〜投手編10月24日開催のプロ野球ドラフト会議に先駆け、『web Sportiva』ではアマチュア野球の現場で取材を長年続けている名物記者の対談を実施。スポーツ報知でアマチュア野球を担当する加藤弘士氏と、著書『下剋上球児』がTBS系列でドラマ化された菊地高弘氏による対談。初回は「投手編」をお届けする。即戦力筆頭の大学・社会人投手や、将来有望な高校生の大型投手など、ドラフト上位候