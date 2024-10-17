EthicalJapanは、乾電池式LEDピクト消火器標識「あかり君」を、2024年10月17日より販売中です。 EthicalJapan 乾電池式LEDピクト消火器標識「あかり君」  商品名： 乾電池式LEDピクト消火器標識「あかり君」発売日： 2024年10月17日(木)種類： EA-1価格： 44,000円(税込)内容： 1個サイズ： 幅150mm 高さ142mm 奥行68mmURL ： https://ethical-j.com/akarikun EthicalJapanは、乾電池式LEDピクト消火