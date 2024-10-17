ベッドになる机と椅子導入、児童らぐっすり中国貴州省正安県12日、正安県第四小学校で、導入された机と椅子を使って昼寝する児童。（遵義＝新華社記者/楊文斌）【新華社遵義10月17日】中国貴州省遵義市正安県は昨年11月から、県内の郷・鎮・街道の24の小中学校に、ベッドにもなる机と椅子を8千セット以上導入。児童・生徒が昼寝などの時間にしっかり休めるよう工夫している。ベッドになる机と椅子導入、児童らぐっすり中国貴