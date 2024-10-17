とちぎテレビ １６日午後３時半ごろ日光市小佐越の山林で車が放置されているという通報を受けて、今市警察署の署員が捜索していたところ斜面に横たわった推定７０歳代の男性の遺体を発見しました。 警察で身元を確認するとともに死亡した原因を調べています。