俳優の松山ケンイチがXを騒がせている。主演映画公開に向け、フォロー解除を呼びかけているのだ（撮影：今井康一）今、俳優の松山ケンイチがX（旧Twitter）を騒がせている。フォロワーが、あれよあれよという間に急減しているのだ。しかし、騒がせていると言っても不祥事を起こした訳ではない。むしろ松山自身の呼びかけによって減少しており、しかもこれが映画のプロモーションにつながっているのだ。本稿では、この凄さを初見の