ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１７日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。オープニングのスタジオで通常は安住アナら５人のアナウンサーが声をそろえて視聴者へ「おはようございます」とあいさつするが、この日は、なぜか全員がバラバラで「おはようございます」と呼びかけた。いきなりのハプニングにこれに安住アナは「なんだ、これは？」と困惑し「何が違ったん