[ヒューストン １６日 ロイター] - 今年第３・四半期の米石油・ガス業界における企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）は総額１２０億ドルと、前期実績（３００億ドル）の半分にも届かず、過去６四半期で最低水準に落ち込んだ。調査会社エンベラス・インテリジェンス・リサーチの主席アナリスト、アンドルー・ディットマイヤー氏が１６日明らかにした。昨年全体のＭ＆Ａ総額は１９２０億ドルと過去最高を記録。大半は、米最大のシェール