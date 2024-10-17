JR九州の子会社、JR九州高速船が、博多と韓国・釜山を結ぶ「クイーンビートル」の浸水を隠ぺいし、運航を続けていた問題で、福岡海上保安部は17日午前、船舶安全法違反と海上運送法違反の疑いでクイーンビートルの家宅捜索に入りました。 浸水隠しが発覚後に運休し、博多港に停泊しているクイーンビートルに、海保の職員が入りました。クイーンビートルを運航するJR九州高速船