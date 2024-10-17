元日本代表DFの田中マルクス闘莉王氏が、自身のYouTubeチャンネルで恒例の格付け企画を実施。北中米ワールドカップ・アジア最終予選第４戦でオーストラリアと対戦し、１−１で引き分けた森保ジャパンの選手を採点した。今回の基準点は「７点」で、３−４−２−１の１トップで先発した上田綺世には６点を付けた。求められる役割を果たせなかったと述べる。【画像】日本代表のオーストラリア戦出場15選手＆監督の採点・寸評を一