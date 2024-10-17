雇用統計（9月）09:30 結果6.41万人 予想2.37万人前回4.75万人（雇用者数) 結果4.1% 予想4.2%前回4.2%（失業率) 結果5.16万人 予想N/A前回-0.31万人（正規雇用者数) 結果1.25万人 予想N/A前回5.06万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)