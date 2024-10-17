雇用統計（9月）09:30 結果6.41万人 予想2.37万人前回4.26万人（4.75万人から修正）（雇用者数) 結果4.1% 予想4.2%前回4.1%（4.2%から修正）（失業率) 結果5.16万人 予想N/A前回-0.59万人（-0.31万人から修正）（正規雇用者数) 結果1.25万人 予想N/A前回4.85万人（5.06万人から修正）（非常勤雇用雇用者数・前月比)