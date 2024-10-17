ガンホー・オンライン・エンターテイメントは大幅高で年初来高値更新。アクティビスト（物言う株主）として知られる投資会社ストラテジックキャピタル（東京都渋谷区）が１６日付で関東財務局に提出した大量保有報告書で、ガンホー株の保有割合が５．４７％と新たに５％を超えたことが判明。これを受けて思惑的な買いが入っている。 保有目的は「純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと」として