ダイセキ環境ソリューションが５日続伸となっている。１６日取引終了後、中日本高速道路から東海北陸自動車道（４車線化）建設発生土処理業務を受注したと発表しており、これが好材料視されているようだ。受注金額は約１１億円、工期は２０２４年１０月から２０２９年９月を予定している。 出所：MINKABU PRESS