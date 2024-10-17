Ｊ．フロントリテイリングやＡＮＡホールディングスが上昇。ＪＲ東日本や資生堂、コメ兵ホールディングスなどインバウンド関連の一角が物色されている。日本政府観光局が１６日に発表した９月の訪日外客数（推計）は２８７万２２００人となった。前年同月比で３１．５％増となり、コロナ禍前の２０１９年同月比では２６．４％増。今年に入り９月までの累計では２６８８万２００人となり、前年の年間累計（２５０６