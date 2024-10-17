道はきょう（2024年10月17日）午前8時半ごろ、遺伝子検査の結果が判明し、高病原性鳥インフルエンザ陽性の判定が出たと発表しました。16日、厚真町内の農場で死んだ状態で発見されたニワトリの簡易検査を行ったところ、A型インフルエンザの陽性反応が確認されました。この農場では食肉用のニワトリ約1万9000羽を飼育していました。17日午前8時半ごろ、遺伝子検査の結果が判明し、高病原性鳥インフルエンザ陽性と判定されました。こ