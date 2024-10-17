貿易収支と輸出入増減率の推移（年度）財務省が17日発表した2024年度上半期（4〜9月）の貿易統計（速報、通関ベース）によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は3兆1067億円の赤字だった。赤字幅は前年同期から14.4％拡大した。赤字は半期ベースで7期連続となる。外国為替相場の円安ドル高などを背景に、輸入額が増加したことが響いた。輸出は前年同期比6.6％増の53兆5504億円。半期ベースで最大となった。中国向けの