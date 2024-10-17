[ミラノ １６日 ロイター] - イタリア高級ファッションブランドのプラダと米新興宇宙企業アクシオム・スペースは１６日、米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）などの月探査ミッション「アルテミス３」で使用される宇宙服のデザインを発表した。同ミッションは１９７２年のアポロ１７号以来の有人月面着陸として計画され、２０２６年の開始が予定されている。ミラノで開催中の国際宇宙会議で披露された新たな宇宙服は、月の厳しい条件に対