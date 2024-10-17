北朝鮮が最近、韓国の無人機が平壌（ピョンヤン）に浸透したと主張して南北連結道路を爆破したことに対し、韓米日外務次官が「意図的に緊張を高めるべきではない」と強く非難した。北朝鮮がロシアのウクライナ戦争を支援するため派兵したという報道に対しても懸念を表した。金烘均（キム・ホンギュン）外交部第１次官は米国務省のカート・キャンベル副長官、日本外務省の岡野正敬事務次官と１６日午後、ソウル鍾路区（チョン