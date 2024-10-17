このまま終わるのか。❤ＳＥＸＹすぎるっ！！！❤ 原英莉花、胸元パックリの純白衣装で前かがみ！！！米女子ツアーは17日から、韓国のソウォン・バレーCC（6680ヤード・パー72）でBMW女子選手権が開幕する。日本勢は、前週優勝を争った西郷真央（23）に、国内大会で惜敗した古江彩佳（24）の他に、笹生優花（23）、西村優菜（24）、勝みなみ（26）が出場。渋野日向子（25）は開幕前日、大会側に体調不良を申し入れ