アメリカから一時帰国しているお笑いタレントのたむらけんじ（51）が13日、今年1月から芸能活動を休止しているダウンタウン・松本人志（61）ついて言及してヒンシュクを買っている。松本人志は「性加害認定」ならジャンポケ斉藤と同様の厳しい処分も…文春側と和解決裂で再び裁判へ「週刊文春」による性的暴行疑惑報道で、たむらも“アテンド芸人”の一人として扱われた。たむらは1月31日、米国のラジオ番組「たむけんがLAにいる