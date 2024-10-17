【ソウル聯合ニュース】北朝鮮の朝鮮中央通信は１７日、韓国とつながる京義線と東海線の南北連結道路と鉄道を１５日に爆破したと報じ、「これは大韓民国を徹底した敵対国家として定めた共和国憲法の要求と敵対勢力の厳重な政治・軍事的挑発の策動によって予測不能な戦争接境へと突き進んでいる深刻な安全保障環境から出発した必然的かつ合法的な措置」と明らかにした。これにより、北朝鮮が韓国を敵対国と規定する内容を盛り込