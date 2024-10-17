北朝鮮国防省は17日、朝鮮中央通信を通じ、韓国とつながる道路と鉄道の一部を爆破し完全に封鎖したと写真とともに発表しました。朝鮮中央通信によりますと、朝鮮人民軍は15日、昼北朝鮮東部の江原道高城郡と西部の開城市板門区域で道路と鉄道を60メートルの区間に渡り爆破し、完全封鎖したということです。爆破は北朝鮮と韓国の領土を、徹底的に分離させるための段階的な措置の一環で、北朝鮮国防省は「南部の国境を永久的に要塞化