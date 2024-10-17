10月15日、日向坂46・東村芽依がInstagramを更新。今年グループを卒業した、高本彩花との写真を公開した。【写真】お揃いのカチューシャを身に着けた2SHOTなどを公開東村は、自身のInstagramアカウントにて、「キティちゃんにハマり中」「#ユニバ #キティちゃん」といったコメントやハッシュタグと共に、高本とお揃いのハローキティのカチューシャを身に着け、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを満喫する姿を公開した。この投稿に