国土地理協会によると、日本には9000以上の駅が存在します。「東京」「大阪」「名古屋」など、よく耳にする駅名は簡単に読むことができますが、中には読み方が難しい駅名も……。この難読駅名、正しく読めますか？駅名「愛子」はなんて読む？答えを見る↓↓↓↓↓答え：あやし正解は「あやし」でした。愛子（あやし）駅は、宮城県仙台市にあるJR東日本仙山線の駅です。同じ仙山線には仙台駅や山形駅があり、仙台駅へは30分前後、山