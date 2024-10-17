ハリケーン・ミルトンにより、レイズ本拠のドーム球場、トロピカーナフィールドの屋根が吹き飛ばされた問題で、地元紙タンパベイ・タイムズは１５日（日本時間１６日）に同球場で来季開幕戦（３月２７日）ができないと報じた。球団は数週間内に対応策を発表する方針という。屋根が飛ばされただけでなく、屋根を支える支柱への損害も確認が必要。４階の球団オフィスは風雨にさらされている状態と報じた。レイズは２８年に隣