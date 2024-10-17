◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズメッツ―ドジャース（１６日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１６日（日本時間１７日）、リーグ優勝決定シリーズ（４戦先勝）第３戦の敵地・メッツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回先頭の第１打席は初球を打って一ゴロだった。大谷を大ブーイングで迎えたシティフィールドは一転して大歓声に包まれた。メッツ先発のＬ・セ