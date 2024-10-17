北海道は１７日、厚真町の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの感染が確認されたと発表した。国内の養鶏場での発生は今季初で、２００３年度以降では最も早いという。道は、この養鶏場で飼育されている肉用鶏約１万９０００羽を殺処分する。半径１０キロ以内の養鶏場５戸、計約７１万羽を対象に鶏などの移動や搬出を禁止した。政府は同日午前、首相官邸で関係閣僚会議を開催。林芳正官房長官は「迅速かつ適切な防疫措置をはじめ