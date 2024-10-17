自転車トラック種目の世界選手権は１６日、コペンハーゲン郊外で開幕し、男子チームスプリントの日本（長迫、太田、小原）が銅メダルを獲得した。日本自転車競技連盟によると、世界選手権同種目での日本の表彰台は初めて。予選を３位で通過した日本は１回戦でコロンビアを退け、３位決定戦でパリ五輪銀メダルの英国を破った。男子４０００メートル団体追い抜きの日本は予選を６位で通過し、１回戦でカナダに勝利。ドイツとの３