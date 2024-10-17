元「ヴァンゆん」で人気インフルエンサー・ゆん（29）が17日、自身のインスタグラムを更新。学生の頃の差別やいじめを告白した。「Aqua Timezさんのライブに夫婦で行かせていただきました」と人気バンドのライブに夫で人気ユーチューバー「Fischer's」のリーダー・シルクロードとともに出かけたことを報告。「皆さんは私の学生時代の青春でヒーローです」とした。「私はフィリピンと日本のハーフなんですが学生の頃は特に