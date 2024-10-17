田中貴金属工業の金の店頭販売価格は16日、1グラムあたり1万4088円となりました。15日の1万4069円より19円高く、2日連続で最高値を更新しました。「有事の金」とも呼ばれ、戦争や災害など世界経済を揺るがすような事態が発生すると、需要が高まる傾向があります。中東情勢の悪化を受け、金の価格はこの1カ月で1000円以上も上昇しています。（「グッド！モーニング」2024年10月17日放送分より）