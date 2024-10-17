ステージ3Aの乳がん闘病中のタレント梅宮アンナ（52）が17日までにインスタグラムを更新。11月に右胸全摘出手術を受けることを明かした。梅宮は9月下旬に肺炎のため入院し、8日に退院。今回の投稿で「検査結果も良好でしたお陰様で肺炎もほとんど完治致しました」と報告し、感謝の言葉をつづった。続けて、乳がんを罹患してからの思いや治療のことを振り返り、「抗がん剤によって、身体や、容姿が変わってしまう戸惑いはありまし