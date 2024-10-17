Shankar RamakrishnanEcho WangTim Hepher[１６日 ロイター] - 米航空機大手ボーイングは、財務を強化するため、普通株式と転換社債で約１５０億ドルを調達する計画。ただ、具体的な時期はまだ不明。４人の関係筋がロイターに語った。同社は１５日、株式と債券の発行により最大２５０億ドルを調達する計画を米証券取引委員会（ＳＥＣ）に提出した。関係者の一人はボーイングが現在直面する危機に対処するには１５０億ドル