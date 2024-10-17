初心者も比較的平坦で歩きやすい尾瀬（写真：根本絵梨子撮影）「山歩きは秋がよい時期です。おすすめするとしたら、まずは尾瀬でしょうか。湿原の尾瀬ヶ原、尾瀬沼は初心者の方も比較的平坦で歩きやすく、山に登りたければ至仏山や燧ヶ岳の登山もできます。秋の尾瀬はとくにきれい。福島・新潟・群馬・栃木の4県にまたがっていて、毎回違う歩き方ができます」スポーツ/運動を「知る」「観る」「楽しむ」ための記事はこちらこう話す