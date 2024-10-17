財務省が１７日発表した２０２４年度上半期（４〜９月）の貿易統計速報（通関ベース）によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は３兆１０６７億円の赤字（前年同期は２兆７１６４億円の赤字）だった。赤字は半期ベースで７期連続。半導体関連の輸出が好調だった一方、円安などを背景に輸入額の伸びが上回り、赤字幅は拡大した。輸出額は前年同期比６．６％増の５３兆５５０４億円と、比較可能な１９７９年以降で過去最