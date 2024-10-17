Xiaomiの低価格スマホ「Redmi 14C」が日本でも登場！Xiaomi（以下、シャオミ）は17日、価格を抑えたコストパフォーマンス（コスパ）の高い製品として同社が展開している「Redmi」ブランドの新商品として4G対応エントリースマートフォン（スマホ）「Redmi 14C（型番：2409BRN2CL）」（Xiaomi Communications製）を日本にて発売すると発表しています。発売日は2024年10月17日（木）9時で、すでに各所で販売を開始しています。日本で