今年度上半期の貿易収支は3兆1067億円の赤字です。円安の進行などを背景に、去年の同じ時期に比べて14.4%赤字幅が拡大しています。財務省が発表した今年4月から9月までの貿易統計によりますと、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は3兆1067億円の赤字でした。赤字は半期ベースで7期連続です。▼輸出は半導体製造装置やハイブリッド車などがけん引し、半期として過去最高となる53兆5504億円でした。▼輸入はAIの開発競争などを背景に