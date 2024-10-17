Max A. CherneyStephen Nellis[１６日 ロイター] - オランダの半導体製造装置メーカー、ＡＳＭＬによる業績予想下方修正は、世界的な半導体需要の鈍化というよりも半導体工場の生産能力過剰を示唆している──。複数のアナリストはこのような見解を示した。同社が１５日に発表した２０２５年売上高見通しの下方修正は、世界的な半導体需要への懸念を強めた。こうした中、アナリストらはパンデミック（コロナ大流行）期間中に