Tetsushi Kajimoto［東京１７日ロイター］ - 財務省が１７日発表した９月貿易統計速報は、貿易収支がマイナス２９４３億円と３カ月連続の赤字だった。米中向け自動車が振るわず、輸出が１０カ月ぶりに減少に転じる一方、米国から周辺機器を含めたパソコン関連、台湾から半導体の輸入が増加した。貿易収支はロイターの予測中央値２３７６億円の赤字と同水準だった。９月の輸出は前年同月比１．７％減、輸入は同２．１％増だった