「ファーストクラス」の知られざるサービス内容に衝撃！生きているうちに一度は乗ってみたい。誰しも夢見る「贅沢」の１つが、飛行機の国際線ファーストクラスだろう。我々庶民にはよく分からないファーストクラスの実態。どんなサービスがあるのか？そもそも料金的に、一般の人にも乗れるレベルなのか？「KK―旅行好き飛行機好き」で旅行関連の動画をあげているYouTuberのKKさん（33）に、ファーストクラス事情を聞いた。KKさ